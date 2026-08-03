कांवड़ मार्ग: तेंदुआ-मगरमच्छ रेस्क्यू टीम भी अलर्ट, वन्य जीवों के निकल आने पर करेंगी रेस्क्यू
मेरठ में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिवभक्तों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए वन कर्मियों की टीमों की तैनाती की गई। तेंदुआ एवं मगरमच्छ रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट पर रखा जाएगा। अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की और रेस्क्यू टीमें लगातार भ्रमण करेंगी। गढ़ रोड पर अजगर का रेस्क्यू भी किया गया।
मेरठ। कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिवभक्तों के सफर को सुरक्षित बनाने एवं वन्य जीवों के शिविरों के आसपास अथवा कांवड़ मार्ग पर निकल आने की स्थिति से निपटने के लिए वन कर्मियों की टीमों की तैनाती कर दी। तेंदुआ एवं मगरमच्छ रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। डीएफओ वंदना फोगाट ने रविवार को टीम के साथ बैठक की। तैयारियों की समीक्षा के साथ निर्देश दिये कि तेंदुआ एवं मगरमच्छ रेस्क्यू टीमें तैयार रहे। नदियों एवं कांवड़ मार्ग पर संकेतक बोर्ड लगा दिये जाए। रेस्क्यू टीमों को निर्देशित किया कि वह रेस्क्यू के तमाम उपकरण साथ रखे। डीएफओ वंदना ने बताया कि रिठानी, सरधना, परीक्षितगढ़, मेरठ, हस्तिनापुर रेंज के 28 कर्मचारियों की ड्यूटी कांवड़ मार्गों पर लगाई गई है। जो लगातार भ्रमण करते रहेंगे। कहीं भी वन्य जीव के निकल आने की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई करेंगे। इनके अलावा क्षेत्रीय वन अधिकारी खुशबू उपाध्याय, विनोद सजवान, मदनपाल सिंह, परविंदर कुमार, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी रविकांत सिंह की भी ड्यूटी लगा दी है。
अजगर का रेस्क्यू
गढ़ रोड पर निकला अजगर, वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू
रविवार दिनभर गढ़ रोड पर अंबेडकर कालेज के बाहर नाले के किनारे अजगर को लेकर अफरातफरी मची रही। आसपास के लोगों का कहना है कि दोपहर से शाम तक अजगर तीन बार दिखाई दिया। शाम को फिर अजगर दिखा तो लोगों ने आपके अपने प्रिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान को सूचना दी। हिन्दुस्तान ने डीएफओ वंदना फोगाट को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची एवं अजगर को रेस्क्यू कर ले गई। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अजगर को उसके प्राकृतवास में छोड़ दिया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।