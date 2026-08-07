पीटीआर में घुसपैठ कर शिकार का प्रयास, खाबर समेत चार धरे
हरीपुर रेंज में धरे गए चारों आरोपियों पर कस शिकंजापीटीआर में घुसपैठ कर शिकार का प्रयास, खाबर समेत चार धरेपीटीआर में घुसपैठ कर शिकार का प्रयास, खाबर सम
पीलीभीत। हिटी जंगल में पर्यटन सत्र के बाद आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद घुसपैठ हो गई। हालांकि सतर्कता और निगरानी के चलते यहां वन्यजीवों का शिकार करने के प्रयास का समय रहते खुलासा हो गया। वन कर्मियों की टीमों ने जंगल में अनाधिकृत तौर पर दाखिल हुए चार आरोपियों को खाबर के साथ धर लिया। वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घटना
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों को फंसाने के लिए कई बार खाबर डालने का प्रयास किया जाता है। पिछले दिनों जंगल के आसपास के एरिया में एक बाघ के पेट पर क्लच वायर का तार पेट पर बंधा हुआ देखा गया था। यह भी कुडका यानि खाबर लगाने का प्रयास माना गया था। इसी बीच गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि के उपरांत जंगल में चार संदिग्ध लोगों की घुसपैठ की सूचना पर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसके बाद वन कर्मियों ने चार संदिग्धों को धर लिया।उनके पास से जंगल में खाबर लगाने का प्रयास किया जा रहा था ताकि बाघ समेत तेंदुआ या अन्य वन्यजीव शिकंजे में फंसे। पर समय रहते मिले इनपुट के बाद सतर्कता और निगरानी से घटना टल गई। पूरे मामले में चंदिया हजारा क्षेत्र के आसपास के चार युवकों को हरिपुर रेंज के वन कर्मियों की टीम ने धर लिया। पूरे मामले में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
माला रेंज में भी पकड़ा एक आरोपी
जंगल में घुसपैठ का एक और मामला सामने आया। जब माला रेंज के अंतर्गत भैरो स्थान के पास एक युवक ने अनाधिकृत तौर पर जंगल में प्रवेश कर लिया। हालाकि जानकारी होने पर माला रेंज के वन कर्मियों ने सख्ती की और आरोपी को धर लिया। वन कर्मियों के मुताबिक पेड़ भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी की पहचान ढकिया केसरपुर के भूपराम के नाम से हुई है।
गश्ती दल पर सख्ती करेंगे
जंगल में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए की जा रही गश्त आदि पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए है। इसके बाद भी इस तरह के एक के बाद एक मामले सामने आने के बाद निगरानी कर रही टीमों से सवाल जवाब किया गया है। साथ ही सतर्कता को बनाए रखने को कहा गया है।
सख्त एक्शन होगा
जंगल में अनाधिकृत प्रवेश होना गंभीर है। यह अच्छा रहा कि हरीपुर रेंज में खाबर लगाने वाले धर लिए गए। सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। एक पेड़ भी माला रेंज में काटते वक्त आरोपी को धरा गया है। सख्त एक्शन कर विधिक कार्रवाई कर रहे हैं।
- मनीष सिंह, डीएफओ पीटीआर।
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