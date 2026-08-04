कामडारा में हाथियों के हमले में दंपती घायल,चार घरों में मचाई तबाही
घर का दरवाजा खोलते ही हाथी ने प्रेमचंद को सूंड से पटक दिया घर का दरवाजा खोलते ही हाथी ने प्रेमचंद को सूंड से पटक दियाघर का दरवाजा खोलते ही हाथी ने प्र
कामडारा, प्रतिनिधि । प्रखंड के कोंसा पहाड़ टोली में सोमवार देर रात दो जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने चार घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घरों में रखा अनाज व घरेलू सामान नष्ट कर दिया। घटना में एक दंपती गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 12 बजे हाथी प्रेमचंद केरकेट्टा (47) के घर पहुंच गए। आहट मिलने पर जैसे ही प्रेमचंद दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा, दरवाजे पर खड़े हाथी ने उसे सूंड से उठाकर बाहर पटक दिया। इससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गये। वहीं घर के अंदर सो रही उसकी पत्नी नीलिमा केरकेट्टा (45) दीवार गिरने से दब गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं।दोनों
को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामडारा ले जाया गया।
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