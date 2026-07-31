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पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में केस , गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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उधवा में एक विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाने और दहेज के लिए मारपीट करने के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया है। विवाहिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पति और ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। महिला के पति ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में केस , गिरफ्तार

उधवा। एक विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने व दहेज के लिए मारपीट करने के आरोप में राधानगर थाना में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कथित आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अनुसार मामले को लेकर विवाहिता के बयान पर पुलिस ने पति समेत तीन लोगों पर मारपीट करने व अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में केस दर्ज किया है।

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शादी का इतिहास

महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी छह साल पहले प्रेम प्रसंग से हुई थी। शादी के बाद दो साल तक सब-कुछ ठीक रहा, लेकिन दो साल बाद पति समेत ससुराल वाले दहेज के लिए दो लाख रुपया मांगने लगे,रुपया नहीं देने पर सभी मिलाकर शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करने लगे। विवाहिता का यह भी आरोप है कि उसके पति रोजगार के लिए मुम्बई गए थे। इसी दरम्यान पति ने उससे अश्लील वीडियो की जिद करने लगे। महिला ने कई अश्लील वीडियो बनाकर अपने पति को दे दिया। दो अश्लील वीडियो को पति ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

हमले की रिपोर्ट

महिला ने आरोप लगाया है कि 29 जुलाई की शाम सूचना मिली थी कि स्थानीय बाजार में उसके पिता से उसके पति मारपीट कर रहे हैं। सूचना पाकर बाजार पहुंचे तो पति ने उसपर जानलेवा हमला कर दिया। इससे पहले भी कई बार जानलेवा हमला करने का प्रयास किया है। इसबीच थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज ने बताया कि कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कथित आरोपी पति हबीबुर शेख को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितने लोगों पर आरोप लगाये गए हैं?
महिला के बयान पर पुलिस ने पति समेत तीन लोगों पर मारपीट करने व अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में केस दर्ज किया है।
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