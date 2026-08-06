विवाहिता की मौत पर दहेत हत्या के आरोप में पति समेत पांच पर केस
साहिबगंज में विवाहिता निशा कुमारी की मौत के मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। पिता संजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए निशा के साथ मारपीट की थी। निशा अपने पीछे चार साल का पुत्र छोड़ गई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
साहिबगंज। विवाहिता निशा कुमारी(25) की मौत के मामले में जिरवाबाड़ी थाना में दहेज हत्या के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस को शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विवाहिता के पिता संजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को जिरवाबाड़ी थाना पुलिस के सामने दामाद समेत ससुराल वालों पर दहेज को लेकर कई बार मारपीट करने का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि इस मामले में सामाजिक स्तर पर कई बार समझौता कराया गया था। पिता का यह भी आरोप है कि निशा के करीब चार साल के पुत्र से उनको जानकारी मिली है कि घटना के दिन उसके पिता ने निशा के साथ मारपीट की थी। इसबीच जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह ने बताया कि मृतका निशा कुमारी के पिता संजय मिश्रा के बयान पर पति समेत पांच लोगों पर दहेज हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहरायी से जांच में जुटी है。
अब कैसे होगा बच्चे का देखभाल
निशा की मौत पर पिता समेत परिजनों का रो-रो कर हाल बुरा है। पिता ने रोते हुए कहा कि अब कौन संभालेगा मासूम बच्चा को। उसकी देखभाल कैसे होगी? निशा अपने पीछे चार साल का पुत्र छोड़ गई है। निशा दरभंगा के संजय कुमार मिश्रा की पुत्री है। पिता के मुताबिक 2021 में निशा की शादी साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में हुई थी।
मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम
निशा कुमारी के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में तीन सदस्यीय गठित मेडिकल बोर्ड ने किया। मेडिकल बोर्ड में डॉ. फरोग हसन, डॉ. श्रीजा व डॉ. कुमार अंकित थे। सूत्रों ने बताया कि जांच के लिए बिसरा को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। इससे जल्द ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगा।
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