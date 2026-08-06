विवाहिता की मौत पर दहेत हत्या के आरोप में पति समेत पांच पर केस

साहिबगंज। विवाहिता निशा कुमारी(25) की मौत के मामले में जिरवाबाड़ी थाना में दहेज हत्या के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस को शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विवाहिता के पिता संजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को जिरवाबाड़ी थाना पुलिस के सामने दामाद समेत ससुराल वालों पर दहेज को लेकर कई बार मारपीट करने का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि इस मामले में सामाजिक स्तर पर कई बार समझौता कराया गया था। पिता का यह भी आरोप है कि निशा के करीब चार साल के पुत्र से उनको जानकारी मिली है कि घटना के दिन उसके पिता ने निशा के साथ मारपीट की थी। इसबीच जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह ने बताया कि मृतका निशा कुमारी के पिता संजय मिश्रा के बयान पर पति समेत पांच लोगों पर दहेज हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहरायी से जांच में जुटी है。