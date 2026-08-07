नहर में कूदी विवाहिता का शव कादीपुर में मिला

गोसाईगंज थानाक्षेत्र के रामचन्द्र गांव में विवाहिता ने नहर में छलांग लगाई, जिसका शव कादीपुर के सलाहपुर गांव में मिला। हकीकुल और शमशाद के बीच विवाद था। हकीकुल की मां ने बताया कि फोन पर विवाद के बाद उसकी बेटी घर से निकली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

गोसाईगंज/कादीपुर, संवाददाता। गोसाईगंज थानाक्षेत्र के रामचन्द्र गांव स्थित पुल से नहर में छलांग लगाने वाली विवाहिता का शव तीसरे दिन कादीपुर के सलाहपुर गांव में उतराता पाया गया। परिवारजन की पहचान के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

घटनाक्रम थाना क्षेत्र के मूंगर तुरकहिया गांव की हकीकुल की बीते नवंबर माह में मूंगर बेनी का पुरवा निवासी शमशाद के साथ शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से हकीकुल और शमशाद के बीच अनबन चल रही थी। जिसकी वजह से हकीकुल अपने मायके में रह रही थी। हकीकुल की मां ममता ने बताया कि मंगलवार शाम को उसकी बेटी का शमशाद से फोन पर विवाद हुआ था। आरोप है कि फोन पर तलाक देने से हकीकुल परेशान थी।

पुल से छलांग बुधवार सुबह वह बारिश के बीच छाता लेकर घर से निकली थी। थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि रामचंद्रपुर गांव में शारदा सहायक खण्ड 16 नहर के पुल से बहते पानी में उसने छलांग लगा दी है। उसके एक पैर का चप्पल और छाता पुल के पास पाया गया। बुधवार से ही पुलिस, गोताखोर और बाढ़ राहत दल की मदद से हकीकुल की तलाश कर रही थी।

शव की पहचान शुक्रवार को घटनास्थल से करीब 32 किलोमीटर दूर कादीपुर कोतवाली के सलाहपुर फाटक के पास हकीकुल का शव उतराता पाया गया। कादीपुर कोतवाली और गोसाईगंज की पुलिस ने परिवारजन से मृतका की पहचान कराई, इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थानाध्यक्ष गोसाईगंज अखंड देव मिश्रा ने बताया शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।