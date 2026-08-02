सात फेरों के वादे तार-तार, बेवफाई की साड़ी से घोंट दिया पति का गला
कलीनगर में ममता ने अपने पति उमाशंकर की हत्या की। यह मामला दो साल पहले शुरू हुआ जब ममता ने एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू किया। जब उसकी पति छुट्टी पर घर आए, तो विवाद होने पर ममता ने उमाशंकर को मारने का फैसला किया। ग्रामीणों के अनुसार, उमाशंकर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे।
कलीनगर/ माधोटांडा। साड़ी के फंदे से पति को मौत के घाट उतारने वाली 38 वर्षीय ममता के सिर पर प्रेम का ऐसा नशा सवार था कि उसने सात फेरों के पवित्र बंधन को तार-तार कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच और ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह साजिश अचानक नहीं रची गई, बल्कि इसकी पटकथा दो साल पहले ही गुजरात में लिखी जा चुकी थी। प्रेम में बाधा बन रहे 45 वर्षीय पति उमाशंकर को रास्ते से हटाने के लिए ही ममता ने खौफनाक कदम उठाया। मृतक उमाशंकर मूल रूप से चितरपुर गांव के रहने वाले थे। पत्नी ममता की जिद के आगे उन्होंने अपना पैतृक गांव छोड़ दिया था। कलीनगर में किराए पर रहने के बाद, ममता के कहने पर ही उन्होंने लोहरपुरी गांव में अपनी ससुराल के ठीक पड़ोस में जमीन लेकर घर बनाया था। उमाशंकर गुजरात में मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे। वर्ष 2024 में जब वह पूरे परिवार को गुजरात ले गए,तो वहां ममता का पड़ोस के एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों ने चोरी-छिपे कोर्ट मैरिज भी कर ली। जानकारी होने पर उमाशंकर पत्नी-बच्चों को लेकर वापस गांव लौट आए थे。
पति दूर रहकर करता रहा मजदूरी, घर आता-जाता रहा प्रेमी
परिजनों के मुताबिक, उमाशंकर कुछ दिन गांव में रुकने के बाद वापस गुजरात कमाने चले गए। इसी दौरान ममता का प्रेमी गुजरात से लोहरपुरी गांव आने-जाने लगा। ग्रामीणों ने कई बार उस अनजान युवक को ममता के घर आते-जाते देखा और इसका विरोध भी किया। गुजरात से दूर आने के बाद भी ममता अपने प्रेमी को भूल नहीं पा रही थी और लगातार उसके संपर्क में थी।
विरोध करने पर उमाशंकर को रास्ते से हटाया
जब भी उमाशंकर छुट्टी पर घर आते, तो प्रेमी को लेकर पति-पत्नी में विवाद होता था। उमाशंकर लगातार पत्नी को समझाने और इस रिश्ते को खत्म करने का दबाव बना रहे थे। ममता को लगा कि जब तक उमाशंकर जिंदा है, वह अपने प्रेमी के साथ नहीं रह पाएगी। इसी 'बाधा' को दूर करने के लिए शुक्रवार रात उसने वारदात को अंजाम दे डाला।
सबकुछ मानकर भी नहीं जीत सका पत्नी का दिल
ग्रामीणों के बीच इस बात की भी चर्चा है कि उमाशंकर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। पत्नी की हर जिद पूरी करने के लिए उन्होंने अपना गांव छोड़ा, ससुराल के पास घर बनाया और दिन-रात गुजरात में हाड़तोड़ मजदूरी करते रहे। लेकिन ममता ने उनके इसी सीधेपन और भरोसे का गला घोंट दिया।
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