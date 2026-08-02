सात फेरों के वादे तार-तार, बेवफाई की साड़ी से घोंट दिया पति का गला

कलीनगर/ माधोटांडा। साड़ी के फंदे से पति को मौत के घाट उतारने वाली 38 वर्षीय ममता के सिर पर प्रेम का ऐसा नशा सवार था कि उसने सात फेरों के पवित्र बंधन को तार-तार कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच और ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह साजिश अचानक नहीं रची गई, बल्कि इसकी पटकथा दो साल पहले ही गुजरात में लिखी जा चुकी थी। प्रेम में बाधा बन रहे 45 वर्षीय पति उमाशंकर को रास्ते से हटाने के लिए ही ममता ने खौफनाक कदम उठाया। मृतक उमाशंकर मूल रूप से चितरपुर गांव के रहने वाले थे। पत्नी ममता की जिद के आगे उन्होंने अपना पैतृक गांव छोड़ दिया था। कलीनगर में किराए पर रहने के बाद, ममता के कहने पर ही उन्होंने लोहरपुरी गांव में अपनी ससुराल के ठीक पड़ोस में जमीन लेकर घर बनाया था। उमाशंकर गुजरात में मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे। वर्ष 2024 में जब वह पूरे परिवार को गुजरात ले गए,तो वहां ममता का पड़ोस के एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों ने चोरी-छिपे कोर्ट मैरिज भी कर ली। जानकारी होने पर उमाशंकर पत्नी-बच्चों को लेकर वापस गांव लौट आए थे。