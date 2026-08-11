मठगौतम बड़ईहाता गांव में दहेज के लिए सास ने बेटियों संग मिल की बहू की हत्या

मठगौतम बड़ईहाता गांव में दहेज के लिए सास ने बेटियों संग मिल की बहू की हत्या
गोपालगंज के मठगौतम बड़ई हाता गांव में विवाहिता खुशबू देवी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पति गुजरात में काम करता है, जबकि ससुरालवालों पर दहेज मांगने का आरोप है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतका की सास व ननद से पूछताछ कर रही है।
गोपालगंज। जिले के थावे थाना क्षेत्र के मठगौतम बड़ई हाता गांव में सोमवार की देर रात एक विवाहिता की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतका मुकेश कुमार सिंह की 35 वर्षीय पत्नी खुशबू देवी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल सदर अस्पताल में भेज दिया।
घटना का विवरण
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सीवान जिले के नौतन थाने के सिसवा गांव के शंभूनाथ सिंह की बेटी खुशबू देवी की शादी वर्ष 2022 में थावे थाने के मठगौतम बड़ई हाता गांव के मुकेश सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों का संबंध ठीक था। इस दौरान दोनों एक बेटा व एक बेटी भी हुई। पति गुजरात में रहकर कमाई करता है। मायके वालों ने बताया कि दोनों बच्चे होने के बाद ससुराल के लोग खुशबू को परेशान करने लगे। उसकी सास व ननद समेत अन्य लोग दहेज में दो लाख रुपए की मांग करने लगे। रुपए नहीं देने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस दौरान सोमवार की रात रस्सी से उसकी लगा घोंटकर हत्या कर दी गई।
पुलिस की कार्रवाई
बेटी की मौत की सूचना मिलने के बाद दूसरे प्रदेश में रहकर कमाई करने वाले पिता अपने रिश्तेदारों को उसके घर भेजें। जहां उन लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हिरासत में ली गई सास-ननद से पूछताछ मठगौतम बड़ईहाता गांव में सोमवार की देर रात बहू की हत्या के मामले में हिरासत में ली गई मृतका की सास व ननद से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि खुशबू की मौत कैसे हुई है। मायके वालों के आरोप के बाद पुलिस हिरासत में ली गई सास व ननद से क्या सही में दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था यह जानने की कोशिश रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में उनकी संलप्तिता सामने आने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा प्रभारी थानाध्यक्ष सुबास कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार दोपहर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में मृतका की सास और ननद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटना के कारणों और परिस्थितियों की गहनता से जांच कर रही है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर लिखे जाने तक मायके पक्ष की ओर से थाने में आवेदन नहीं दिया गया था। हालांकि, हत्या के आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
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