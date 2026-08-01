प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पत्नी अंजली सिंह की हत्या कर उसका शव गोमती नदी में फेंकने का मामला सामने आया है। पति उमेन्द्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि उसने और उसके accomplices ने अंजली की हत्या की। पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी की हत्या, शव नदी में फेंकने का आरोप; पति समेत छह हिरासत में

रहीमाबाद, लखनऊ, संवाददाता। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पत्नी की हत्या कर उसका शव नदी में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर शव को कार में ले जाकर इटौंजा थाना क्षेत्र में गोमती नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। इसके बाद खुद रहीमाबाद थाने में पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराकर परिजनों और पुलिस को गुमराह करता रहा। शव की पहचान होने के बाद मृतका के भाई पुष्पेंद्र सिंह की तहरीर पर रहीमाबाद पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से पांच आरोपियों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे पूछताछ जारी है.

पुलिस की जांच पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, मृतका अंजली सिंह निवासी ग्राम सोनिक, थाना दही, जनपद उन्नाव का विवाह 16 नवंबर 2016 को ग्राम सहिजना निवासी उमेन्द्र प्रताप सिंह से हुआ था। आरोप है कि करीब एक माह पहले अंजली ने अपने पति को एक महिला से मोबाइल पर चैट करते हुए देख लिया था। उसने चैट और दोनों के साथ की तस्वीरें अपने मोबाइल में सुरक्षित कर ली थीं तथा इसकी जानकारी मायके वालों को दी थी.

परिजनों का आरोप परिजनों का आरोप है कि इसी बात को लेकर उमेन्द्र ने अंजली के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। आरोप है कि 31 जुलाई की रात उमेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी मां गायत्री सिंह, उमेश सिंह, ड्राइवर सुजीत चौरसिया, ड्राइवर कपिल चौरसिया तथा अपनी कथित प्रेमिका के साथ मिलकर अंजली की हत्या कर दी। इसके बाद शव को कार में रखकर इटौंजा थाना क्षेत्र स्थित गोमती नदी के पुल के नीचे फेंक दिया, ताकि घटना के साक्ष्य मिटाए जा सकें। इसके बाद सभी आरोपी अंजली की तलाश का दिखावा करते रहे.

शरीर पर नाखून के निशान से गहराया शक मृतका के भाई पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 1 अगस्त की सुबह करीब छह बजे बहनोई उमेन्द्र प्रताप सिंह ने फोन कर अंजली के लापता होने की सूचना दी थी। हालांकि, उसके हाथों और शरीर पर नाखून के निशान देखकर परिवार को उस पर शक हुआ। इसी आधार पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया.

पुलिस का बयान मृतका अंजली का सात वर्षीय बेटा पीयूष है। रहीमाबाद थाना प्रभारी अरुण कुमार त्रिगुनायक ने बताया कि घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद कर ली गई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.