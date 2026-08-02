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प्रेमिका संग मिलकर पत्नी की हत्या, गला दबाकर गोमती नदी में फेंका शव, पति समेत दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी की सुनियोजित हत्या के आरोप में पति उमेंद्र और उसकी कथित प्रेमिका आरती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों ने मिलकर अंजली का गला दबाकर हत्या की और शव को गोमती नदी में फेंक दिया। पुलिस ने अन्य चार आरोपियों की भूमिका की भी जांच शुरू की है।

प्रेमिका संग मिलकर पत्नी की हत्या, गला दबाकर गोमती नदी में फेंका शव, पति समेत दो गिरफ्तार
प्रेमिका संग मिलकर पत्नी की हत्या, गला दबाकर गोमती नदी में फेंका शव, पति समेत दो गिरफ्तार

रहीमाबाद(लखनऊ), संवाददाता। प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी की सुनियोजित हत्या के आरोप में पुलिस ने पति और उसकी कथित प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर महिला का गला दबाकर हत्या की और शव को साड़ी से पत्थर बांधकर गोमती नदी में फेंक दिया। मृतका के करीब 10 लाख रुपये के जेवर, हत्या में प्रयुक्त कार और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। मामले में नामजद चार अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।

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हत्या की तकनीक

रहीमाबाद थाना क्षेत्र के सहिजना गांव निवासी अंजली सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बताया कि 30 जुलाई की रात करीब 12:30 बजे पति उमेंद्र सिंह उसे घर से बुलाकर कार में ले गया। रास्ते में उसकी कथित प्रेमिका आरती वर्मा (निवासी मड़ियांव) भी कार में मौजूद थी। आरोप है कि आरती ने अंजली के हाथ पकड़े, जबकि उमेंद्र ने उसके सीने पर घुटना रखकर गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

शव का छिपाना

हत्या के बाद जेवर आरती को सौंप दिए गए और शव को इटौंजा क्षेत्र के बसहरी पुल के पास गोमती नदी में फेंक दिया गया। इंस्पेक्टर अरुण कुमार के अनुसार, घटना छिपाने के लिए उमेंद्र ने अगले दिन थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मोबाइल लोकेशन और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शनिवार देर रात उमेंद्र को अदौरा मोड़ से और आरती को उसी आधार पर गिरफ्तार किया।

अन्य आरोपियों की भूमिका

मामले में नामजद अन्य चार आरोपी उमेश सिंह, गायत्री सिंह, सुजीत चौरसिया और कपिल की भूमिका की जांच जारी है। मृतका के भाई पुष्पेंद्र सिंह ने शेष आरोपियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि उनकी बहन को पूरा न्याय मिल सके।

अतिरिक्त प्रश्न

पति और प्रेमिका को क्यों गिरफ्तार किया गया?
पति उमेंद्र और उसकी कथित प्रेमिका आरती को पत्नी की सुनियोजित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
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