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बहू की हत्या में नामजद सास को किया पुलिस ने गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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देवबंद, संवाददाता। तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों से जुड़े धारा-67 के मामलों की सुनवाई शुक्रवार को एक बार फिर टल गई। तहसीलदार न्

बहू की हत्या में नामजद सास को किया पुलिस ने गिरफ्तार

देवबंद। लखनौती गांव में विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने वांछित सास को गिरफ्तार किया है। जबकि इससे पूर्व पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि अभी कई नामजद गिरफ्तारी से बचने को फरार चल रहे हैं। नागल थानाक्षेत्र के गांव नंदनपुर निवासी वर्षा (33) का विवाह देवबंद क्षेत्र के लखनौती गांव निवासी कमल के साथ हुआ था। बीती 22 जून को वर्षा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के चलते उसका शव कमरे में मिला था। मृतका के भाई रविंद्र ने पति कमल, ससुर शादीराम सास नरेशना, देवर विवेक और ननद राधा के खिलाफ दहेज की मांग के चलते गला घोंटकर बहन की हत्या करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति कमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। शुक्रवार को पुलिस ने सास नरेशना को गांव से ही गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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