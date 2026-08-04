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कार की मांग पर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप, पति समेत नौ पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को उसके पति सहित नौ लोगों ने प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। विवाहिता अंजली गौड़ ने शिकायत की कि शादी के बाद से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

कार की मांग पर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप, पति समेत नौ पर केस

चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से निकालने के आरोप में पुलिस ने पति समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पंचायत चौरीचौरा निवासी अंजली गौड़ की शादी 22 अप्रैल 2024 को आजमगढ़ जिले के रौनापार निवासी राहुल गौड़ से हुई थी। पीड़िता ने दी तहरीर में आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से पति, ननद, नंदोई तथा अन्य ससुरालीजन कार की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।विरोध करने पर उससे मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया।

अंजली का आरोप है कि पति विदेश चला गया और वह मायके में रहकर उसके लौटने का इंतजार करती रही। पति के वापस आने पर पंचायत हुई, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसे घर में रखने से साफ इनकार कर दिया।

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