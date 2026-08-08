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महिला की मौत के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरियावां के बसोहा गांव में 22 वर्षीय राधा का शव फंदे से लटका मिला। मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया, कहा कि दहेज की मांग को लेकर राधा को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने पति नीरज, सास रामश्री और देवर अंबुज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है।

महिला की मौत के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

हरियावां। हरियावां थानाक्षेत्र के बसोहा गांव में महिला की मौत के मामले में शनिवार को पुलिस ने तीन लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। 22 वर्षीय विवाहिता राधा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला था। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया था। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के मुड़ा खालसा गांव निवासी रामविलास ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी राधा की शादी बसोहा गांव निवासी नीरज कुमार से की थी। आरोप है शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पति नीरज, सास रामश्री और देवर अंबुज कुमार राधा को प्रताड़ित करते थे।

रामविलास के मुताबिक, मंगलवार को पति नीरज ने फोन कर राधा की तबीयत खराब होने की सूचना दी। परिजन गांव पहुंचे तो राधा कमरे में फंदे से लटकी मिली। मायके वालों ने आरोप लगाया कि राधा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि ससुराल पक्ष के तीनों लोगों ने पहले उसकी हत्या की और बाद में शव को फंदे से लटका दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति नीरज, सास रामश्री और देवर अंबुज कुमार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष रितेश सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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