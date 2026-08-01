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पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 ने आरोपी पत्नी दिया को पति बाबूराम की हत्या का दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। हत्या का मामला 21 अक्टूबर 2017 का है, जिसमें मृतक का बेटा दुष्यंत गवाह बना।

पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद

अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने नौ साल पूर्व के चर्चित हत्याकांड में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी को दोषी करार दिया है। अदालत ने मृतक बाबूराम (निवासी शिवपुरम) की हत्या के आरोप में पत्नी दिया उर्फ दीपा को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 21 अक्टूबर 2017 की है। वादी मुकदमा ने थाना टीपी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई बाबूराम (निवासी शिवपुरम, थाना टीपी नगर, मूल निवासी ग्राम बना, थाना इंचोली, मेरठ) की हत्या उनकी पत्नी दिया उर्फ दीपा ने अपने प्रेमी शिवम (पुत्र जोगिंदर) के साथ मिलकर की थी। हत्या कर शव को बोरे में बंद कर कबाड़ के कमरे में छिपा देने का भी आरोप है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद गहन जांच हुई।

ये भी पढ़ें:पति की हत्या के मामले में पत्नी को आजीवन कारावास

बेटे ने देखी थी पूरी वारदात

​जांच में सामने आया कि इस सनसनीखेज वारदात को मृतक के बेटे दुष्यंत ने अपनी आंखों से देखा था। आरोपी पत्नी दीपा ने वारदात के बाद अपने बेटे को किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि, तमाम डराने-धमकाने के बावजूद मासूम बेटे ने पुलिस को सच बताया और गवाही दी कि उसकी मां ने ही पहले पिता के सिर पर वार किया और फिर प्रेस के तार से गला घोटकर उनकी हत्या कर दी थी।

न्यायालय का फैसला

​मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत में मजबूत साक्ष्य पेश किए और आरोपों को पूरी तरह साबित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद, न्यायालय ने आरोपी पत्नी दिया उर्फ दीपा को पति की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रश्नोत्तरी

इस हत्या का मामला कब हुआ था?
यह हत्या का मामला 21 अक्टूबर 2017 का है।
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