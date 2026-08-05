पत्नी ने थाने में पति की गुमशुदगी का दर्ज कराया सनहा
भवनाथपुर के अरसली निवासी तारा देवी ने स्थानीय थाना में अपने पति जितेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जितेंद्र एक माह पहले अहमदाबाद काम के लिए गए थे और 3 अगस्त को जबलपुर स्टेशन से लौटते समय गायब हो गए। तारा देवी ने पुलिस से उनके पति की सकुशल बरामदगी की अपील की है।
भवनाथपुर। थाना क्षेत्र के अरसली निवासी तारा देवी ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर अपने पति जितेंद्र शर्मा के गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराई है। आवेदन में जिक्र किया है, कि उसके पति जितेंद्र शर्मा एक माह पूर्व काम करने अहमदाबाद गए हुए थे, वहां अचानक तबियत खराब होने पर वह अपने घर अरसली लौट रहे थे। उसी बीच 3 अगस्त के शाम सात बजे वह जबलपुर स्टेशन से गुम हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका है। तारा देवी ने पुलिस प्रशासन से अपने पति की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है।
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