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शादी के एक वर्ष बाद पति के समलैंगिक होने की मिली जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, गौरव भारद्वाज। पता चलने के बाद पत्नी का गला दबाकर हत्या करने का भी किया प्रयास

शादी के एक वर्ष बाद पति के समलैंगिक होने की मिली जानकारी

- पति समेत पांच लोगों के खिलाफ फेज-दो थाने में दर्ज कराया मुकदमा

नोएडा, गौरव भारद्वाज।

समस्या का विवरण

सेक्टर-82 स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली युवती को शादी के करीब एक वर्ष बाद पता चला कि उसका पति समलैंगिक है। मेडिकल जांच में पुष्टि होने के बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। अब पीड़िता ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ फेज-2 थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

शादी के बाद की स्थिति

सेक्टर-82 निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उन्होंने प्रयागराज में 17 नवंबर 2024 को एक युवक से शादी की। शादी में पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुरालियों का व्यवहार बेहद खराब रहा। कई माह तक पति अलग-अलग बहाने बनाकर दूरी बनाता रहा। इसी बीच ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज में एक कार और फ्लैट की मांग की। मांगी पूरी न होने पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

सभी जानकारी देने पर हुए संघर्ष

पीड़िता के मुताबिक, शादी के कई माह बाद वह पति को हनीमून के लिए थाईलैंड लेकर गईं, लेकिन वहां आरोपी ने मारपीट की। इसके चलते उन्हें बीच में ही देश वापस लौटना पड़ा। किसी तरह परिवार को बचाने के लिए वह जुड़ी रहीं, लेकिन एक वर्ष बाद जब वह पति को डॉक्टर के पास लेकर गईं तो जांच रिपोर्ट से पता चला कि वह समलैंगिक है। यह सुनकर आरोपी पति डॉक्टर से झगड़ा करके भाग गया।

मामले की स्वीकार्यता

पीड़िता के मुताबिक, यह बात जब ननदोई और ननद को बताई तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, जबकि उन दोनों ने ही रिश्ता कराया था। वह दिसंबर 2025 से मायके में रह रही है। पीड़िता ने पति, सास, ससुर और ननद-ननदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है?
एफआईआर पति, सास, ससुर और ननद-ननदोई के खिलाफ दर्ज की गई है।
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