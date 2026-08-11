महिला ने पति के खिलाफ की पुलिस से शिकायत
हाफिजगंज की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की है। उसने आरोप लगाया है कि पति शराब के नशे में उससे अप्राकृतिक संबंध बनाता है और विरोध करने पर मारपीट करता है। महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।
हाफिजगंज। स्थानीय थाना क्षेत्र की महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र सौंपा। उसने आरोप लगाया कि उसका पति उससे अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता है। इसका विरोध करने पर वह पिटाई करता है। शराबी पति से आजीज आकर उसने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बताया कि उसका विवाह 20 अप्रैल 2026 को गांव के ही युवक के साथ हुआ था। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीकठाक रहा, लेकिन बाद में पति का व्यवहार बदल गया। आरोप है कि पति शराब पीकर घर आता था और उससे अभद्रता व मारपीट करने लगा।
वह उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक संबंध बनाता है। जब वह इसका विरोध करती है तो वह उससे मारपीट करता है। आरोप है कि पति उस पर उसके दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डालता है। घटना की तहरीर विवाहिता की ओर से थाना हाफिजगंज में दी गई है।प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि महिला की ओर से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। इसमें जो तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला की सुरक्षा को लेकर पुलिस गंभीर है।
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