Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला ने पति के खिलाफ की पुलिस से शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

हाफिजगंज की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की है। उसने आरोप लगाया है कि पति शराब के नशे में उससे अप्राकृतिक संबंध बनाता है और विरोध करने पर मारपीट करता है। महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।

महिला ने पति के खिलाफ की पुलिस से शिकायत

हाफिजगंज। स्थानीय थाना क्षेत्र की महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र सौंपा। उसने आरोप लगाया कि उसका पति उससे अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता है। इसका विरोध करने पर वह पिटाई करता है। शराबी पति से आजीज आकर उसने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बताया कि उसका विवाह 20 अप्रैल 2026 को गांव के ही युवक के साथ हुआ था। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीकठाक रहा, लेकिन बाद में पति का व्यवहार बदल गया। आरोप है कि पति शराब पीकर घर आता था और उससे अभद्रता व मारपीट करने लगा।

ये भी पढ़ें:विवाहिता के साथ मारपीट और दुराचार का प्रयास

वह उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक संबंध बनाता है। जब वह इसका विरोध करती है तो वह उससे मारपीट करता है। आरोप है कि पति उस पर उसके दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डालता है। घटना की तहरीर विवाहिता की ओर से थाना हाफिजगंज में दी गई है।प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि महिला की ओर से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। इसमें जो तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला की सुरक्षा को लेकर पुलिस गंभीर है।

ये भी पढ़ें:शादी के एक वर्ष बाद पति के समलैंगिक होने की मिली जानकारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Complaint Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।