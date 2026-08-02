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दहेज उत्पीड़न व दूसरी शादी छिपाने का आरोप, छह पर रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई में विवाहिता ने अपने पति और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। विवाह के बाद पति ने अतिरिक्त दहेज की मांग की, जबकि वह पहले से विवाहित था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका शोषण किया गया और सामान छिना गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दहेज उत्पीड़न व दूसरी शादी छिपाने का आरोप, छह पर रिपोर्ट दर्ज

हरदोई, संवाददाता। कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी विवाहिता ने रविवार को पति समेत छह लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महोलिया शिवपार निवासी फूलजहां ने तहरीर में बताया कि 26 नवंबर 2025 को उसका निकाह पिहानी निवासी मोहम्मद मोबिन से मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद पति, ससुर और सास अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये और सोने की चेन की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया । पीड़िता का आरोप है कि बाद में पति उसे दिल्ली ले गया, जहां अलग कमरे में रखा।

पड़ोसियों से जानकारी मिलने पर पता चला कि पति पहले से विवाहित है और अपनी पहली पत्नी तथा बेटी के साथ रह रहा है। आरोप है कि यह तथ्य निकाह से पहले जानबूझकर छिपाया गया। विवाहिता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, मोबाइल, नगदी, जेवर और सामान छीन लिया गया तथा उसे घर से निकाल दिया गया। साथ ही दहेज के बिना वापस आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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