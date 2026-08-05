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झाड़-फूंक के बहाने अमानवीय अत्याचार, पति समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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देवा शरीफ में झाड़-फूंक के नाम पर 35 वर्षीय विवाहिता रूबी को पांच दिनों तक लोहे के खंभे से बांधकर रखा गया। पति और ससुराल वालों द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के बाद भूख और प्यास के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति और दो अन्य को गिरफ्तार किया है।

झाड़-फूंक के बहाने अमानवीय अत्याचार, पति समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
झाड़-फूंक के बहाने अमानवीय अत्याचार, पति समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

देवा शरीफ (बाराबंकी)। झाड़- फूंक का ढोंग करने वालों की अमानवीय करतूत ने एक विवाहिता की जान ले ली। देवा में एक मजार के पास झाड़-फूंक के नाम पर पिछले पांच दिनों तक लोहे के खंभे से बांधकर रखी गई 35 वर्षीय विवाहिता ने सोमवार देर शाम भूख, प्यास और लगातार दी गई यातनाओं के बीच तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने मृतका के पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़-फूंक के नाम पर पांच दिनों तक महिला खंभे से बंधी रही और कोतवाली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग सकी।

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जनपद सीतापुर के महमूदाबाद-अटरिया निवासी प्रमोद यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री रूबी (35) का विवाह करीब आठ वर्ष पूर्व लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र के ग्वारी निवासी अंकित यादव पुत्र दिनेश यादव के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग रूबी का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते थे तथा उसके साथ मारपीट की जाती थी। परिजनों के अनुसार, मारपीट और प्रताड़ना के कारण जब रूबी की तबीयत बिगड़ गई तो उसका इलाज कराने के बजाय पति उसे झाड़-फूंक कराने के बहाने देवा शरीफ ले आया। यहां मजार के पास कथित तांत्रिकों ने उसे लोहे के खंभे से बांध दिया। आरोप है कि पांच दिनों तक झाड़-फूंक के नाम पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे पर्याप्त भोजन व पानी भी नहीं दिया गया। भीषण गर्मी और लगातार यातनाओं के चलते सोमवार देर शाम उसकी मौत हो गई।मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति अंकित यादव, मुन्ना पुत्र रफीक निवासी मोहोना सेठमऊ, थाना सतरिख तथा कदीर अहमद पुत्र अब्दुल खालिक निवासी मोहल्ला शेख, आदर्श नगर पंचायत देवा के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। देवा कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि झाड़-फूंक के दौरान विवाहिता की मौत के मामले को गंभीरता से लिया गया है। देवा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के नाम पर लोगों को गुमराह करने तथा अमानवीय कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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