दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मारपीट कर बंधक बनाया
कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला कासिमपुरा निवासी एक विवाहिता को ससुरालियों ने बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। पति और अन्य ससुरालियों पर हत्या का प्रयास करने का आरोप है। महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला कासिमपुरा निवासी एक विवाहिता को गढ़ गेट निवासी ससुरालियाें ने बंधक बनाकर जमकर मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि आरोपी ससुरालियों ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। किसी प्रकार वह नंगे पैर दौड़कर अपनी जान बचाई । पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला कासिमपुरा निवासी अलीशा ने कोतवाली हापुड़ नगर में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका निकाह गढ़ गेट निवासी फैसल के साथ 4 दिसंबर 2024 को बड़ी ही धूमधाम के साथ हुआ था। निकाह में मिले दान-दहेज से पति फैसल, सास सम्मु, ननद निशा, अकरम और असरफ खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुराल के लोग उसके साथ गाली-गलौच करते। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती। किसी प्रकार वह अपना घर बचाने के लिए ससुरालियों का अत्याचार सहती रही। ससुराल पक्ष के लोग ना तो उसके मायके भेजते और फोन पर भी बात नहीं करने देते थे。
ससुरालियों द्वारा बंधक बनाना
महिला ने बताया कि 24 जुलाई को ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। किसी प्रकार वह अपनी चार माह की पुत्री के साथ नंगे पैर ससुरालियों के चंगुल से बचकर थाने पहुंची। जहां उसने आपबीती पुलिस कर्मियों को बताई।
पुलिस की कार्रवाई
थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति फैसल, सास सम्मु, ननद निशा, अकरम और असरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।