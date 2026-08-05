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सिपाही ने पहली पत्नी से बिना तलाक रचाई दूसरी शादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा की विवाहिता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और एसपी को पत्र लिखा है। उसने कहा कि पति ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली है। इस मामले की जांच कराने और पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

सिपाही ने पहली पत्नी से बिना तलाक रचाई दूसरी शादी

बांदा। नगर कोतवाली के मर्दननाका मोहल्ला निवासी विवाहिता ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री व एसपी को पत्र भेजा है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 26 मई 2006 को फतेहपुर के युवक के साथ हुई थी। पिछले चार-पांच वर्षों में दोनों के बीच विवाद हुआ और मुकदमेबाजी भी हुई, लेकिन अभी तक तलाक नहीं हुआ है। इसके बावजूद पता चला है कि पति ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली है। जांच कराकर पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जांच में आरती पूरा सहयोग करने और जरूरी साक्ष्य देने को भी तैयार है।

पति इस समय लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात है। आरती ने डीजीपी व महिला आयोग से भी मामले की शिकायत की है।

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