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विवाहित की मौत मामले में हत्या की प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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असरगंज बाजार में एक विवाहिता पूजा कुमारी की सास, ससुर और पति द्वारा मारपीट कर जहर देकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि दामाद ने 6 जुलाई को पूजा को जहर खिलाया, जिसके बाद वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई और 7 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई।

विवाहित की मौत मामले में हत्या की प्राथमिकी

असरगंज, निज संवाददाता। असरगंज बाजार निवासी एक विवाहिता को पति, सास, ससुर द्वारा मारपीट कर जहर खिलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर मृतका के पिता के बयान पर असरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मामले का विवरण

दर्ज बयान में बांका जिला अंतर्गत शंभूगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी भीम साह ने बताया है कि, उनकी बेटी पूजा कुमारी का 13 वर्ष पूर्व असरगंज सरस्वती स्थान निवासी रवीन साह के पुत्र कृष्णा साह उर्फ मुन्ना के साथ शादी हुई थी। शादी के समय उपहार के रूप में एक लाख 50 हजार रुपए जेवरात सहित अन्य सामान दिया गया था। शादी के बाद से ही दामाद मेरी बेटी के साथ मारपीट करत था। बेटी को अपने घर असरगंज ले गया था। पूजा को एक लड़का और एक लड़की है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। 6 जुलाई को दामाद कृष्णा साह‌ एवं उसके माता-पिता ने पुत्री को मारपीट कर जहर खिला दिया। असरगंज के घर पर जहर खिलाने के बाद पुत्री को छोड़कर सभी परिवार फरार हो गए। घटना की सारी जानकारी पुत्री ने फोन पर दी।

अस्पताल में इलाज

इसके बाद उसे इलाज के लिए भागलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां स्थिति गंभीर होने पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। जहां 7 जुलाई को डॉक्टर ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता ने आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष विपुल कुमार ने बताया कि बरारी थाना से मृतका के पिता का बयान प्राप्त हुआ है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में आरोपियों की पहचान कौन है?
आरोपी मृतका के पति, सास और ससुर हैं।
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