विवाहित की मौत मामले में हत्या की प्राथमिकी

मामले का विवरण

दर्ज बयान में बांका जिला अंतर्गत शंभूगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी भीम साह ने बताया है कि, उनकी बेटी पूजा कुमारी का 13 वर्ष पूर्व असरगंज सरस्वती स्थान निवासी रवीन साह के पुत्र कृष्णा साह उर्फ मुन्ना के साथ शादी हुई थी। शादी के समय उपहार के रूप में एक लाख 50 हजार रुपए जेवरात सहित अन्य सामान दिया गया था। शादी के बाद से ही दामाद मेरी बेटी के साथ मारपीट करत था। बेटी को अपने घर असरगंज ले गया था। पूजा को एक लड़का और एक लड़की है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। 6 जुलाई को दामाद कृष्णा साह‌ एवं उसके माता-पिता ने पुत्री को मारपीट कर जहर खिला दिया। असरगंज के घर पर जहर खिलाने के बाद पुत्री को छोड़कर सभी परिवार फरार हो गए। घटना की सारी जानकारी पुत्री ने फोन पर दी।