विवाहिता को स्लो पॉइजन का इंजेक्शन देकर हत्या की कोशिश
प्रयागराज में एक विवाहिता ने अपने ससुरालवालों पर स्लो पाइजन इंजेक्शन देकर हत्या का प्रयास और धोखे से तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। विवाहिता की शिकायत पर पति, डॉक्टर ननद और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रयागराज। सिविल लाइंस की विवाहिता ने ससुरालियों पर स्लो पाइजन इंजेक्शन देकर हत्या का प्रयास और धोखे से तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पति, डॉक्टर ननद और ससुर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। वहीं विवाहिता का बयान दर्ज कर जांच में जुटी है। विवाहिता की तहरीर के मुताबिक, दिसंबर 2023 को मूलरूप से फतेहपुर के कल्याणपुर और हाल पता कानपुर के काकादेव निवासी आदित्य प्रताप से शादी हुई थी। आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद पति आदित्य, डॉक्टर ननद अंजली और ससुर रमनजीत ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
सितंबर 2025 से ननद ने विटामिन डी की बात कहते हुए कई बार उसे स्लो पॉइजन के इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद वह कई घंटों तक बेहोश हो जाती थी। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोप लगाया कि ससुर ने विश्वास में लेकर आपसी सहमति से तलाक के दस्तावेजों पर धोखे से हस्ताक्षर करा लिए। पति पर दूसरी महिला से नजदीकी संबंध होने का भी आरोप है। मई 2026 को उसे मायके प्रयागराज छोड़ दिया गया, तब से वह यही है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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