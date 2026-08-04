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दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता से मारपीट

By Hindustan | Bureau
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नगर कोतवाली क्षेत्र की दादावाड़ी में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने, मारपीट करने और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। विवाह के बाद से उसे अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए पीड़ित किया गया। उसने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है।

दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता से मारपीट

नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दादावाड़ी निवासी एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर मारपीट, उत्पीड़न और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई और न्याय की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्राम अभयपुर, थाना खानपुर जनपद बुलंदशहर निवासी महिला वर्तमान में मोहल्ला दादावाड़ी में रह रही है। पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह 26 फरवरी को ग्राम निजामपुर बांगर, थाना नरसैना जनपद बुलंदशहर निवासी युवक के साथ हुआ था। शादी में मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार आल्टो कार, फर्नीचर तथा सोने-चांदी के आभूषण सहित अन्य घरेलू सामान दिया था।

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आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग कम दहेज लाने का ताना देते हुए पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई, उसे भूखा-प्यासा रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उस पर नौकरी करने का दबाव बनाया और नौकरी मिलने के बाद उसकी 10 हजार रुपये की कमाई भी अपने पास रख ली। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद महिला ने घटना की जानकारी अपने मायके वालों को दी। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा। 28 जुलाई को वह अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी, जहां पति ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। आरोप है कि उसी दिन जब वह वापस मोहल्ला दादावाड़ी लौट रही थी, तब रास्ते में उसके पति और एक अन्य व्यक्ति ने दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी उसे पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने मामले में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।-----------

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