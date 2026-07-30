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फर्जी एनओसी बनाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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कासिमाबाद की विधवा संगीता यादव ने अपने जेठ, भतीजे और टावर कंपनी के कर्मचारियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर टावर का किराया हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ललन सिंह यादव, अभिजीत सिंह यादव और दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

फर्जी एनओसी बनाने का आरोप

कासिमाबाद । कोतवाली क्षेत्र के मुहम्मदपुर, शेखनपुर निवासी एक विधवा संगीता यादव ने अपने जेठ, भतीजे तथा टावर कंपनी के कर्मचारियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर टावर का किराया हड़पने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने ललन सिंह यादव, अभिजीत सिंह यादव तथा टावर कंपनी के दो कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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