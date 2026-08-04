शादी का झांसा देकर विधवा से देवर ने बनाए संबंध,केस दर्ज
धनारी थाना क्षेत्र की एक विधवा महिला ने अपने देवर पर दुष्कर्म और दूसरी युवती से शादी करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि पति की मौत के बाद उसके देवर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
धनारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विधवा महिला ने पति की मौत के बाद देवर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और दूसरी युवती से शादी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी देवर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धनारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब एक वर्ष पहले पति की मौत के बाद उसके देवर हेमराज ने शादी करने का वादा कर उसे विश्वास दिलाया और उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
इस दौरान महिला चार माह की गर्भवती भी हो गई, लेकिन बाद में उसने शादी से इन्कार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि 23 जुलाई को हेमराज ने दूसरी युवती से शादी कर ली, जिसके बाद उसे अपने साथ हुए धोखे का अहसास हुआ। एसपी के आदेश पर धनारी थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी हेमराज को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक नरेश पाल सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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