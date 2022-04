एस जयशंकर क्यों बने राजनयिक? विदेश मंत्री ने सुनाए कई दिलचस्प किस्से

जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत-अमेरिका 2+2 के बाद हावर्ड विश्वविद्यालय का दौरा किया, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का विश्वविद्यालय भी है।

लाइव हिन्दुस्तान,वाशिंगटन। Himanshu Jha Wed, 13 Apr 2022 11:17 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.