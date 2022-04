हार के बाद छिना करार! बगावत का सामना कर रहे हैं अखिलेश यादव, जानें- क्यों उठ रहीं आवाजें

एक तरफ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के भाजपा में जाने की अटकलें लग रही हैं और वह सपा की मीटिंग में न बुलाए जाने को लेकर नाराज हैं तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान का खेमा भी नाराज बताया जा रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Surya Prakash Tue, 12 Apr 2022 11:26 AM

