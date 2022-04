कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? पार्टी इस ऑनलाइन टूल का करेगी इस्तेमाल

अगस्त-सितंबर तक अगले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने है। उससे पहले चुनावी कॉलेजियम का गठन किया जाना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ई-वोटिंग का सहारा लेने पर विचार कर रही है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Himanshu Jha Wed, 13 Apr 2022 09:27 AM

