पश्चिम बंगाल से कौन होगा BJP का पहला राज्यसभा सांसद, चर्चा में ये 5 नाम

पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को पहला राज्यसभा सांसद मिलने वाला है। दरअसल, 24 जुलाई को राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इनमें से 1 सीट भाजपा के खाते में भी आ सकती है। फिलहाल, चुनाव में दो सप्ताह से भी ज्यादा समय है, लेकिन उच्च सदन के उम्मीदवारों के नामों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है।

राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं। फिलहाल, राज्य में भाजपा के 70 विधायक हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत चुनाव के बाद भाजपा नेतृत्व के पास 5 नामों की सूची भेजी जानी है।

राज्यसभा के लिए चर्चा में ये नाम

मिथुन चक्रवर्ती

2021 विधानसभा में भाजपा के लिए प्रचार करने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि वह खुद भी राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं। इससे पहले वह टीएमसी के जरिए संसद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बीते चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार करते नजर आए थे।

अनंत महाराज

ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के नेता अनंत महाराज के नाम की भी चर्चा है। खास बात है कि महाराज लगातार उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसपर भाजपा के कई सांसद भी समर्थन कर चुके हैं। हालांकि, भाजपा आधिकारिक तौर पर इस मांग से दूरी बना चुका है। 2019 लोकसभा और 2021 विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था।

अनिर्बान गांगुली

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन (SPMRF) के निदेशक अनिर्बान गांगुली भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) के सदस्य भी हैं। वह बंगाल भाजपा की कोर कमेटी के भी सदस्य हैं। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बायोग्राफी 'Amit Shah and the March of BJP' भी लिखी है।

स्वप्न दासगुप्ता

पत्रकार रह चुके दासगुप्ता पहले भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और साल 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि, वह चुनाव हार गए थे। कहा जाता है कि जिस तरह कांग्रेस के लिए शशि थरूर हैं। उसी तरह भाजपा के लिए स्वप्न दासगुप्ता हैं।

भारती घोष

कभी सीएम बनर्जी के साथ बेहद अच्छे संबंध रखने वाली पूर्व IPS अधिकारी भारती घोष भी राज्यसभा के लिए भाजपा का च्वाइस हो सकती हैं। खास बात है कि वह बनर्जी के शासन में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और यहां तक कि उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो को जंगल महल की मां तक करार दे दिया था। लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़े और उन्हें रेड जैसी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। उनपर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे भी आरोप हैं।