जब कोर्टरूम में फिसली CJI डी वाई चंद्रचूड़ की जुबान, फौरन बोले- सॉरी

CJI DY Chandrachud: पिछले दिनों जब देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अदालत में किसी मामले की पैरवी करने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल पेश हुए तो जस्टिस चंद्रचूड़ उन्हें मिस्टर अटॉर्नी कहकर बुलाने लगे। हालांकि, CJI को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए सॉरी कहा। सीजेआई ने तुरंत अपनी गलती सुधार ली।

इंडियन एक्सप्रेस में छपे कॉलम दिल्ली कॉन्फिडेंशियल के मुताबिक, कोर्टरूम में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "सॉरी मैं आपको अटॉर्नी कह कर संबोधित कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे लिए तो आप एक बार अटॉर्नी रहे, तो हमेशा के लिए अटॉर्नी हैं। (Once an Attorney, always an Attorney) मुख्य न्यायाधीश की इस बात को सुनकर सभी मुस्कुरा पड़े। यह वाकया 30 जनवरी का है।

बता दें कि 91 वर्षीय केके वेणुगोपाल सितंबर 2022 तक देश के अटॉर्नी जनरल थे। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने उन्हें तीन महीने का तीसरी बार सेवा विस्तार दिया था। वेणुगोपाल को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 1 जुलाई 2017 को तीन साल के लिए नियुक्त किया था। इसके बाद उन्हें दूसरा सेवा विस्तार दिया गया था।

वेणुगोपाल कानून के क्षेत्र में बड़ी शख्सियत हैं। उन्हें पद्मभूषण और पद्म विभूषण सम्मान से भी अलंकृत किया जा चुका है। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में वह देश के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं।