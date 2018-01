Video: जब टाइगर ने 12 फीट ऊंची छलांग लगाकर किया शिकार, देखें...

आमतौर पर टाइगर बहुत कम देखने को मिलते हैं लेकिन क्या आपने किसी टाइगर को 12 फीट तक उछलते हुए देखा है। टाइगर का ऐसा खूबसूरत नजारा शायद आपने कभी नहीं देखा होगा।

दरअसल असम सरकार के वन विभाग ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में दो टाइगर एक साथ खड़े हैं और बेहद उत्सुकता से खाने का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही वहां खड़े कुछ लोगों ने मांस का टुकड़ा फेंका उनमें से एक टाइगर ने 12 फीट उछाल मारकर मांस का टुकड़ा झपट लिया। वहीं ख़ड़ा दूसरा टाइगर देखता रह गया।

नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार बाघ अपनी ताकत और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं और कभी-कभी हाथी की ऊंचाई से भी ज्यादा कूद सकते हैं।

