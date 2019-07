फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हुआ डाउन तो ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़

सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सर्वर भारत समेत पूरी दुनिया भर में एक बार फिर से डाउन हो गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बुधवार को एक साथ डाउन होने से यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स ट्विटर पर लगातार शिकायत कर रहे हैं कि बुधवार शाम से उनके ग्रुप मेसेज में न तो फोटो डाउनलोड हो रहा है और न ही वीडियो। डाउन होने की वजह से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर फोटो भेजने पर शो नहीं हो पा रहा है।

Whatsapp: Dead 😦 Instagram: Me too 😑 Facebook: So do I guys 😕 Twitter: Come here baby 😎 #WhatsAppDown pic.twitter.com/Lu8sJAhtio

व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐप में तकनीकी खराबी के बीच ट्विटर पर लगातार ये तीनों टॉप ट्रेंड में हैं। इसकी वजह यह भी है कि डाउन की शिकायत के बीच यूजर्स ने ट्विटर का सहारा लिया है और ट्विटर पर लगातार मीम्स शेयर कर रहे हैं और अपनी समस्या जाहिर कर रहे हैं।

WHY IS EVERY SOCIAL MEDIA DOWN. I DONT WANNA GET OUT OF MY ROOM AND INTERACT #instagramdown #whatsappdown #facebookdown pic.twitter.com/M6ZeEiyxMU