कैराना पलायन का चर्चित बदमाश एक लाख का ईनामी फुरकान पुलिस मुठभेड़ में ढेर

झिंझाना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित अपराधियों में शामिल और कैराना पलायन प्रकरण के बाद सुर्खियों में आया कैराना का एक लाख के अंतरराज्यीय इनामी बदमाश फुरकान पुत्र फेमू बुधवार को दिन दहाड़े मुठभेड़ में मारा गया। रंगाना-खानपुर मार्ग पर एक पोल्ट्री फार्म के पास हुई इस मुठभेड़ में फुरकान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी ऊन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फुरकान पर लूट हत्या रंगदारी आदि के 24 मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम का एक हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ, जबकि तीन पुलिस अधिकारी बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने के कारण बाल-बाल बच गए।

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि झिंझाना पुलिस को सूचना मिली कि कैराना निवासी कुख्यात अपराधी फुरकान अपने एक साथी के साथ रंगाना गांव के पास स्थित एक पोल्ट्री फार्म पर रुका है और किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। सूचना मिलते ही झिंझाना थाना पुलिस, बाबरी पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में फुरकान घायल हो गया, जबकि उसका साथी गन्ने के खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के हेड कांस्टेबल हरविंदर को गोली लगी। उन्हें सीएचसी ऊन में भर्ती कराया गया है। वहीं झिंझाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना, बाबरी थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह और स्वाट टीम प्रभारी राहुल सिसोदिया पर भी गोलियां चलीं, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने के कारण उनकी जान बच गई। पुलिस के अनुसार तीनों अधिकारियों की जैकेट पर गोलियों के निशान मिले हैं। घटनास्थल से पुलिस ने 9 एमएम की एक कार्बाइन, 9 एमएम की एक पिस्टल, 19 जिंदा कारतूस, 10 खोखे, 9600 रुपये नकद और बिना नंबर प्लेट की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी ने बताया कि फुरकान पर शामली, सहारनपुर और बागपत में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी, गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट समेत 24 मुकदमे दर्ज थे। वह थाना कैराना का हिस्ट्रीशीटर (एचएस-290ए) और गैंग डी-8/2015 का लीडर था। कैराना थाने के लूट के एक मामले और कांधला थाने के एक पुलिस मुठभेड़ प्रकरण में वह वांछित चल रहा था। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में उसे दस वर्ष के कारावास की सजा हो चुकी थी और वह हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर था। उस पर मेरठ जोन के एडीजी की ओर से एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। फुरकान का नाम वर्ष 2016 में कैराना पलायन प्रकरण के दौरान सबसे अधिक चर्चा में आया था। वर्ष 2014 में व्यापारी विनोद की हत्या एवं व्यापारियों से रंगदारी और धमकी के आरोपों के बाद वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित अपराधियों में शामिल हो गया था।