पश्चिम बंगालः तूफान से ट्रेन सेवा प्रभावित, 15 लोगों की मौत 50 घायल

पश्चिम बंगाल में कोलकाता और अन्य जिलों में आए तूफान में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। वहीं तूफान की वजह से जगह-जगह पेड़ गिर गए। इसके अलावा कई जगह बिजली के खंभे और तार भी टूट गए, जिसकी वजह से ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। लोग स्टेशनों पर घंटों से बैठ कर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि कल आए तूफान में सात लोगों की मौत कोलकाता में, छह की हावड़ा जिले में और एक- क की बांकुरा और हुगली जिले में हुई। पुलिस ने बताया कि दीवार ढहने, पेड़ उखड़ने और करंट लगने की घटनाओं में करीब 50 लोग घायल हो गए।

#Visuals from Kolkata after strong winds hit the city late last night; 4 people died in Kolkata and 4 died in Howrah pic.twitter.com/yxDQsr3NtH