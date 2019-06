बंगाल: TMC कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को भेजे 10 हजार पोस्टकार्ड, जानें क्या-क्या लिखा है

लोकसभा चुनाव 2019 भले ही खत्म हो चुके हों, मगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच अब भी सियासी खींचतान जारी है। बीजेपी के जयश्रीराम वाले पोस्टकार्ड के जवाब में ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी पीएम मोदी को दस हजार पोस्टकार्ड्स भेजे हैं। दमदम के टीएमसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10000 पोस्टकार्ड भेजा है, जिन पर वंदे मातरम, जय हिंद और जय बंगला लिखा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पीएम मोदी को भेजे गए पोस्ट कार्ड पर साउथ दमदम नगर निगम के चेयरमैन डी बनर्जी ने कहा कि 'हम यह दिखाना चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में क्या है। हम नहीं चाहते हैं कि हम उनकी गाड़ी के पास जाएं और चिल्लाएं।'

WB: TMC worker &locals of Dum Dum send 10000 postcards to PM Modi, after writing Vande Mataram, Jai Hind&Jai Bangla on them. D Banerjee, council of south Dum Dum Municipality chairman says "We wanted to show what's in minds of people. We don't want to go&shout before his vehicle" pic.twitter.com/UlDU7LZOSW