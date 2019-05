पश्चिम बंगाल: टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप

लोकसभा चुनाव के दौरान जहां पश्चिम बंगाल में जहां सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली तो वहीं चुनाव नतीजे आने के बाद ये सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दुर्गापुर में पार्टी कार्यालय में सोमवार को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है।

टीएमसी के पांडेश्वर से विधायक जितेन्द्र तिवारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा- “बीजेपी बंगाल में तांडव कर रही है। अगर बीजेपी अपना कार्यकर्ताओँ को ऐसा करने से नहीं रोकती है तो हम उसका जवाब देंगे। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे।”

