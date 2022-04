दबाव में आई ममता सरकार? नाबालिग के रेप और हत्या के मामले में दूसरा युवक गिरफ्तार

WB Rape Case: मुख्य आरोपी के घर पर चार अप्रैल को जन्मदिन की पार्टी में नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। पीड़ित के माता-पिता के अनुसार, बाद में उसी रात लड़की की मौत हो गई थी।

भाषा,कोलकाता Nisarg Dixit Tue, 12 Apr 2022 01:42 PM

