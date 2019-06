बंगाल: डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा ने पकड़ा तूल, NRS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा

कोलकाता में एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को लेकर बंगाल में दो प्रोफेसरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर सैबाल कुमार मुखर्जी ने एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रोफेसर सौरभ चट्टोपाध्याय ने वाइस-प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि 10 जून को अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को लेकर दोनों प्रोफेसरों ने यह कदम उठाया है।

इससे पहले पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने दोपहर दो बजे तक काम पर लौटने के ममता बनर्जी के निर्देश को नहीं माना और कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा संबंधी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कोलकाता में एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपने दो सहकर्मियों पर हमले के बाद डॉक्टर मंगलवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं।

West Bengal: Professor Saibal Kumar Mukherjee & Professor Saurabh Chattopadhyay resign as the Principal & Medical Superintendent/Vice-Principal respectively of NRS Medical College & Hospital, Kolkata over violence against doctors at the hospital on June 10th.