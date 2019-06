बंगाल: भाटपारा में BJP सांसदों के दौरे के दौरान लगे 'ममता हाय-हाय' के नारे, पुलिस ने किया लाठी चार्ज

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हिंसाग्रस्त भटपारा शहर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान बंगाल पुलिस हाय-हाय और ममता बनर्जी हाय-हाय के नारे लगे। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के दौरे को दौरान स्थानीय लोगों को घटनास्थल से हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्च किया।

बता दें कि तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बर्द्धमान-दुगार्पुर के सांसद एस एस अहलूवालिया कर रहे हैं। दो अन्य सदस्यों में सत्य पाल सिंह और वी डी राम शामिल हैं। वे हिंसाग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट भाजपा के अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे।

पश्चिम बंगाल के भाटपारा में भाजपा ने एसएस अहलुवालिया ने कहा कि पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा कि उन्होंने हवाई फायरिंग का सहारा लिया। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया, तो यह लोगों के शरीर में कैसे प्रवेश कर गया? यह दुर्भाग्य की बात है। छोटे विक्रेताओं के परिवार खत्म हो गए।

