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साइबर अपराध मामले में बंगाल पुलिस पहुंची देवघर, युवक का सत्यापन कर लौटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर, प्रतिनिधि।साइबर अपराध से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम सोमवार को देवघर पहुंची। टीम ने नगर थाना क्षेत्र क

साइबर अपराध मामले में बंगाल पुलिस पहुंची देवघर, युवक का सत्यापन कर लौटी

देवघर, प्रतिनिधि। साइबर अपराध से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम सोमवार को देवघर पहुंची। टीम ने नगर थाना क्षेत्र के एक युवक के संबंध में स्थानीय पुलिस से सत्यापन कराया और आवश्यक जानकारी जुटाने के बाद वापस लौट गई। जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में दर्ज एक साइबर ठगी मामले की जांच के दौरान संबंधित युवक का नाम और पता देवघर से जुड़ा मिला था। उसके बाद बंगाल पुलिस टीम नगर थाना पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से युवक के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों व उपलब्ध सूचनाओं का सत्यापन किया। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान स्थानीय पुलिस ने टीम को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।

सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बंगाल पुलिस वापस लौट गई। फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने भी जांच की गोपनीयता का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी साझा नहीं की।

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