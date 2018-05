पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव रिजल्ट LIVE: कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी, कई जिलो में टीएमसी को भारी बढ़त

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई। पंचायत चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए मतगणना स्थलों पर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। इससे पहले सोमवार को हुई वोटिंग के दौरान कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसके बाद राज्य के 20 जिलों में से 19 जिलों के 568 बूथों पर बुधवार को दोबारा मतदान कराया गया था।

इस बीच केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के लेकर दूसरी रिपोर्ट मांगी है। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह चुनावी हिंसा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेजे, क्योंकि राज्य द्वारा भेजी गई पहली रिपोर्ट अधूरी है।

इससे पहले बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को जिन 568 मतदान केंद्रों पर हिंसा की शिकायतें मिली थीं वहां छिटपुट हिंसा के बीच पुनर्मतदान संपन्न हुआ था। आयोग के मुताबिक लगभग 70 फीसद मतदान दर्ज किया गया. हुगली में 10, पश्चिम मिदनापुर में 28, कूचबिहार में 52, मुर्शिदाबाद में 63, नदिया में 60, उत्तरी 24 परगना में 59, मालदा में 55, उत्तर दिनाजपुर में 73 और दक्षिण 24 परगना में 26 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया गया था।

Live Updates:

11.45 am कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दक्षिण दिनाजपुर के चोपरा में काउंटिंग सेंटर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को गोली मार दी। लेकिन दूसरी ओर पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है।

11.10 am टीएमसी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। 107 पंचायत समिति सीटों और 204 जिला परिषद सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है।

10.50 am पश्चिम बंगाल पुलिस ने जलपाईगुड़ी के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 40 मोबाइल फोन जब्त किए। राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार, काउंटिंग एजेंट्स और ड्यूटी पर तैनात सभी लोगों को अपने मोबाइल फोन जमा करवाने होते हैं।

#WestBengal: Police has seized 40 mobile phones from a counting centre set up at Jalpaiguri's Polytechnic Institute.#PanchayatElection pic.twitter.com/Hh2x1Df0RR