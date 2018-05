पंचायत चुनाव LIVE: पश्चिम बंगाल में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी, बूथ पर लगी लंबी-लंबी कतारें 

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यहां वोटिंग आज सुबह सात बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। फिलहाल मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही कतार में लगे हैं। बता दें कि आज 621 जिला परिषदों, 6157 पंचायत समितियों के लिए 20 जिलों की 31,827 ग्राम पंचायतों में वोटिंग चल रही है।

लाइव अपडेट्स

8.00 AM कूच बिहार में वोटिंग के लिए महिलाओं की लगी लंबी-लंबी कतार।



Voting underway for Panchayat Elections in #WestBengal, visuals from a polling booth in Cooch Behar. pic.twitter.com/lGLcp3s3eT — ANI (@ANI) May 14, 2018

7.15AM पुरुलिया के चकरा में मतदान के लिए अपनी

Voters standing in a queue outside a polling booth in Purulia's Chakra to cast their vote for Panchayat Elections #WestBengal pic.twitter.com/gVBBCYfQKb — ANI (@ANI) May 14, 2018

7.05AM वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह। मतदान केंद्र पर छाता लेकर पहुंचे लोग। जलपाईगुड़ी के अशीघर में सुबह से ही अपनी बारी के इंतजार में कंतार में खड़े लोग।

Voters standing in a queue outside a polling booth in Jalpaiguri's Ashighar, with umbrellas in their hands, to cast their vote for #WestBengal Panchayat Elections pic.twitter.com/wodXBfaDFz — ANI (@ANI) May 14, 2018

7.00AM प.बंगाल पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू

Voting for Panchayat elections in 20 districts of #WestBengal begins pic.twitter.com/OSi6cOChQH — ANI (@ANI) May 14, 2018



6.30AM आसनसोल में बमबारी

आसनसोल जिले के रानीगंज में बांसरा इलाके से बमबारी की खबर है। यहां वोटिंग शुरू होने से पहले ही बम विस्फोट की घटना हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि, ये किसकी हरकत है इसका अभी पता नहीं लग पाया है।

एक चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए तीव्र प्रचार अभियान चला. चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस और वाममोर्चा के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।

17 मई को आएंगे नतीजे

इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा और शाम पांच बजे खत्म हो जाएगा। मतगणना 17 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अभियान काफी कड़वाहट भरा रहा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों के बीच तीखी झड़प और जमकर मुकदमेबाजी भी देखी गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल का आतंक का शासन उजागर हुआ।

बहरहाल तृणमूल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और आरोप लगाया कि विपक्ष का जनाधार नहीं है और वह चुनाव से बचना चाहता है। पंचायत चुनाव प्रचार अभियान में सभी दलों के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी चुनाव प्रचार से दूर रहीं। हालांकि उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे उनकी सरकार द्वारा शुरू किए गए विकासकार्य के पक्ष में मतदान करें।

- 621 जिला परिषदों के लिए होगा मतदान।

- 6157 पंचायत समितियों के डाले जाएंगे वोट।

- 20 जिलों की 31,827 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान।

तृणमूल कांग्रेस के नेता को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

तृणमूल कांग्रेस के नेता अराबुल इस्लाम को 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस्लाम तृणमूल कांग्रेस के जिला स्तर के नेता हैं और पूर्व विधायक हैं। उन्हें पुलिस ने शुक्रवार रात ममता बनर्जी के आदेश के बाद गिरफ्तार किया। ममता के पास राज्य का गृह विभाग भी है। इस्लाम को बरुईपुर उप खंडीय मजिस्ट्रेट अदालत में शनिवार को पेश किया गया जहां से उसे 22 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इस्लाम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि दक्षिण 24 परगना जिले में काशीपुर से माछीभंगा तक शुक्रवार को निकाले जा रहे एक जुलूस में 25 वर्षीय हाफिजुल इस्लाम मुल्ला भी शामिल था। उसी दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस अब तृणमूल कांग्रेस नेता के बेटे और भाई को इस घटना की कथित संलिप्तता के मामले में तलाश कर रही है।