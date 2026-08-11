बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी
कोलकाता के नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी ने पुलिस को शिकायत की है कि उन्हें बांग्लादेश से फोन नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने 3 मई से 9 अगस्त के बीच व्हाट्सऐप कॉल के माध्यम से धमकी मिलने की बात कही। बनर्जी ने पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई है।
कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी ने मंगलवार को पुलिस से शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन महीनों से उन्हें बांग्लादेश के फोन नंबरों से बार-बार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बनर्जी के करीबी लोगों के अनुसार, तीन मई से नौ अगस्त के बीच उन्हें व्हाट्सऐप कॉल के जरिए धमकियां दी गईं। कॉल करने वालों ने कथित तौर पर उन्हें बांग्लादेशी-अमेरिकी ब्लॉगर अविजित रॉय जैसा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। शुरुआत में बनर्जी ने इन कॉल को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन धमकियां लगातार जारी रहने के बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया है।
वह मंगलवार को राज्य पुलिस मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। हाल में संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेटर हामिम मंडल और उसके कथित साथियों की गिरफ्तारी हुई है।
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