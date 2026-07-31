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एनआईए पुलिस स्टेशन के लिए अधिसूचना जारी की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर 24 परगना जिले के न्यू टाउन में एनआईए पुलिस स्टेशन को वर्ष 2023 के लिए राज्य में तय पुलिस स्टेशन के रूप में अधिसूचित किया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी जो एनआईए एक्ट के अनुसार इसे औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करती है।

एनआईए पुलिस स्टेशन के लिए अधिसूचना जारी की

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर 24 परगना जिले के न्यू टाउन में स्थित एनआईए पुलिस स्टेशन को पूरे राज्य के लिए तय पुलिस स्टेशन के तौर पर अधिसूचित किया है। कैबिनेट ने हाल ही में एनआईए पुलिस स्टेशन बनाने को मंजूरी दी थी। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह नोटिफिकेशन एक प्रक्रिया है और बीएनएसएस और एनआईए एक्ट के प्रावधानों के तहत पूरे राज्य के लिए एनआईए पुलिस स्टेशन को औपचारिक रूप से तय करता है।

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