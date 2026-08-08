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‘बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई रोकें’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल में दो सांसदों ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। सांसदों ने कहा कि अदालत के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन यह निर्णय उचित नहीं है। दोनों नेताओं ने मुस्लिम समाज के खिलाफ भेदभाव का आरोप भी लगाया।

‘बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई रोकें’

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर राज्य के दो सांसदों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से यह आदेश वापस लेने की मांग की। सांसद अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान ने शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कहा, ‘अदालत के निर्देश का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाना उचित नहीं है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कथित तौर पर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों सांसदों ने एसआईआर न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों के जल्द निस्तारण की मांग भी उठाई।

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