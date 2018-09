कोलकाता में माझेरहाट पुल का एक हिस्सा ढहा, राहत एवं बचाव कार्य जारी

दक्षिणी कोलकाता में मंगलवार को माजेरहाट पुल का एक हिस्सा ढह गया। मलबे से कई लोगों को घायल हालत में निकाला गया है लेकिन अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा शाम करीब 4 बजकर 45 मिनट पर हुआ। फ्लाइओवर के नीचे कुछ कारें, बाइक और बसों के दबने की भी आशंका है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि कितने वाहन और लोग इसके नीचे दबे होंगे।

हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, मैंने कोलकाता पुलिस से इस पूरे मामले की डिटेल मांगी है। मैं इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए हूं। लेकिन हमारा पहला मकसद फ्लाइओवर के नीचे दबे लोगों को निकालना है उसके बाद हम आगे की जांच करेंगे की ये हादसा कैसे हुआ।

वहीं, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शाम 5 बजे तक राहत एवं बचाव टीम नहीं पहुंची। उससे पहले स्थानीय लोग ही घायल लोगों की मदद करने में लग गए थे। एक और चश्मदीद सिश्री चक्रवर्ती ने बताया कि जिस वक्त पुल का हिस्सा गिरा मेरी गाड़ी उस पुल पर थी। देखते ही देखते पुल का हिस्सा मेंरी आंखों के सामने ढह गया। जैसी है मेरे ड्राइवर ने देखा कि पुल का हिस्सा गिर रहा है उसने तुरंत कार ब्रेक लगाया और मुझे कार से उतर जाने को कहा। जब मैं कार से बाहर निकला तो पूरा पुल हिल रहा था। कुछ वर्कर ने मेरे सामने पांच लोगों को मलबे में से निकाला।

#WATCH: Rescue teams and ambulances arrive at the spot where part of Majerhat bridge in South Kolkata has collapsed. #WestBengal pic.twitter.com/5pgpxSgwke — ANI (@ANI) September 4, 2018

#WATCH: Eye-witnesses react after a part of Majerhat bridge in South Kolkata collapsed. #WestBengal pic.twitter.com/t1du9GDcUM — ANI (@ANI) September 4, 2018

Majerhat bridge in South Kolkata has collapsed. More details awaited. #WestBengal pic.twitter.com/9RFf7hrxCf — ANI (@ANI) September 4, 2018