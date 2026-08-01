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बंगाल में भारत की 16वीं जनगणना शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल में भारत की 16वीं जनगणना के लिए शनिवार को खुद जानकारी भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डिजिटल तरीके से फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की। 1 से 15 अगस्त तक ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। अधिकारियों ने लोगों से सर्वे में भाग लेने का अनुरोध किया।

बंगाल में भारत की 16वीं जनगणना शुरू

पश्चिम बंगाल में शनिवार को भारत की 16वीं जनगणना के लिए खुद जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डिजिटल तरीके से अपना फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की। हर दस साल में होने वाले इस जनसंख्या सर्वे के पहले चरण के लिए पोर्टल एसई डॉट सीईएनएसयूएस डॉट जीओवी डॉट इन पर जानकारी भरने की सुविधा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इसके बाद 16 अगस्त से 14 सितंबर तक घरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया को देश की पहली ‘100 प्रतिशत डिजिटल’ जनगणना बताते हुए, अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से सर्वे में हिस्सा लेने और अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की।

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