बंगाल: जब पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गईं टीएमसी सांसद काकोली घोष, देखें 'बहस' वाला वीडियो

लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की नौ लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। रविवार को जारी वोटिंग के दौरान कई जगहों पर ईवीएम में खराबी और हिंसा की छिटपुट खबरें आईं हैं। इस बीच टीएमसी सांसद और बारासात से उम्मीदवार काकोली घोष दस्तीदार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी के साथ बहस करती नजर आ रही हैं। हालांकि, वीडियो में साफ नहीं हो पा रहा है कि बारासात पोलिंग बूथ पर काकोली घोष दस्तीदार सुरक्षाकर्मी से क्यों बहस कर रही हैं। काकोली घोष दस्तीदार का आरोप है कि पोलिंग बूथ पर उन्हें धांधली की खबर मिली थी, जिसके बाद वह बूथ का जायजा लेने आईं थीं।

वीडियो में टीएमसी नेता काकोली घोष दस्तीदार सुरक्षाकर्मियों से बहस कर रही हैं। सुरक्षाकर्मी लाख समझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं और बोलते नजर आ रहे हैं कि यहां वोटिंग हो रही है, प्लीज डिस्टर्ब न करें।।। हालांकि, काकोली घोष दस्तीदार सुरक्षाकर्मी को 'डोंट डू पोलिटिक्स' शब्द कहती दिखाई दे रही हैं।

#WATCH Kakoli Ghosh Dastidar, Trinamool Congress (TMC) MP from Barasat & candidate from the same constituency, argues with a security personnel at a polling booth in Barasat. #WestBengal #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/okBovGxXU4