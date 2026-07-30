एनआईए पुलिस स्टेशन के लिए अधिसूचना जारी की
पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर 24 परगना जिले के न्यू टाउन में एनआईए पुलिस स्टेशन को पूरे राज्य के लिए तय पुलिस स्टेशन के रूप में अधिसूचित किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नोटिफिकेशन किया गया है, जो बीएनएसएस और एनआईए एक्ट के तहत औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर 24 परगना जिले के न्यू टाउन में स्थित एनआईए पुलिस स्टेशन को पूरे राज्य के लिए तय पुलिस स्टेशन के तौर पर अधिसूचित किया है। कैबिनेट ने हाल ही में एनआईए पुलिस स्टेशन बनाने को मंजूरी दी थी। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह नोटिफिकेशन एक प्रक्रिया है और बीएनएसएस और एनआईए एक्ट के प्रावधानों के तहत पूरे राज्य के लिए एनआईए पुलिस स्टेशन को औपचारिक रूप से तय करता है।
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